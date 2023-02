DSDS : Katja Krasavice greift Co-Juror Bohlen frontal an

Köln Ein ordentlicher Beef zwischen den Juroren bei „Deutschland sucht den Superstar“ kann publicitymäßig nie schaden. Steckt bei Sängerin Katja Krasavice und ihrer Kritik an Macho Bohlen mehr dahinter?

In der Jury der Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ wachsen die Spannungen, doch RTL baut auf eine Versöhnung. Katja Krasavice ging Co-Juror Dieter Bohlen in einem am Sonntag veröffentlichten Tiktok-Video hart an.