Royal Dog : Kate und William haben wieder einen Hund

London Groß war die Trauer, als Kate und William Abschied nehmen mussten von Hund Lupo. Das Tier war eng mit der Familie verbunden, soll sogar bei der Namenssuche für Sohn George geholfen haben. Doch nun gibt es bei den Royals einen Nachfolger für Lupo.

Wie am Montag zu hören ist, trifft ein Bericht der „Mail on Sunday“ über den Neuzugang auf dem Landsitz der Familie in der ostenglischen Grafschaft Norfolk zu. „Der neue Welpe ist entzückend, und die ganze Familie ist von ihm besessen“, zitierte die Zeitung einen namentlich nicht genannten Freund von Kate und William. Der Kensington-Palast wollte den Bericht nicht bestätigen.