Model : Kate Moss: War Sündenbock für die Probleme vieler Menschen

London Wenn die 48-Jährige auf ihr Leben und ihre Karriere zurückblickt, kommen nicht nur positive Erinnerungen wieder hoch. Magersüchtig sei sie aber nie gewesen, erzählt sie.

Das Ex-Topmodel Kate Moss (48) hat an seine frühen Berufsjahre nicht nur positive Erinnerungen. „Ich glaube, ich war ein Sündenbock für die Probleme vieler Menschen.“

Das sagte die Britin in einem am Sonntag ausgestrahlten BBC-Interview mit Blick auf Diskussionen über ihr niedriges Gewicht als junges Model. „Ich habe nie an Magersucht gelitten.“