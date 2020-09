Coronakrise : Karoline Eichhorn: „Wir wurden auf Hartz IV hingewiesen“

Stuttgart Die Coronakrise hat die Kulturbranche besonders hart getroffen. Schauspielerin Karoline Eichhorn denkt über andere Erwerbsquellen nach.

In der Not seien Schauspieler wie sie sogar auf die Grundsicherung - also das Arbeitslosengeld II - angesprochen worden. „Wir wurden auf Hartz IV hingewiesen, aber will man das beantragen?“, fragte Eichhorn.