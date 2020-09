Kampf gegen Falschnachrichten : Kardashian geht in Instagram-Streik

Kardashian geht in Instagram-Streik

Kim Kardashian sagt Falschnachrichten den Kampf an. Foto: Willy Sanjuan/Invision/AP/dpa

New York Unter dem Hashtag „#StopHateForProfit“ kündigt Kim Kardashian an, ihre Konten „einfrieren“ zu wollen. Und sie ruft ihre Follower dazu auf, es ihr gleich zu tun.

US-Reality-TV-Star Kim Kardashian will wegen Falschinformationen in Sozialen Medien in einen Facebook- und Instagram-Streik treten.