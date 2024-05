IBES 2024 Kandidaten beim Sommer-Dschungelcamp – RTL enthüllt Promi-Besetzung

In diesem Jahr wird gleich zweimal um die Dschungelkrone gekämpft. Zusätzlich zur regulären Staffel wird es noch eine zweite Staffel des Dschungelcamps im Sommer geben. Um den Titel kämpfen 13 ehemalige Kandidatinnen und Kandidaten des RTL-Formats. Gedreht wird aber nicht wie sonst in Australien: Für die Spezialausgabe werden sich die Promis im Swadini Nationalpark in Südafrika den berühmten Ekelprüfungen stellen. Nach vielen Spekulationen hat RTL nun die Teilnehmerliste veröffentlicht.