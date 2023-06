Neue Grenzwerte ab 2025 Heizungsgesetz von Habeck – das gilt jetzt für Kaminöfen

Nach langem und zähem Ringen hat sich die Ampelkoalition am Dienstag, 13. Juni, auf einen Kompromiss beim Entwurf des Heizungsgesetzes geeinigt. Mit dem Gesetz möchte die Bundesregierung den Einbau neuer Gas- und Ölheizungen deckeln. Nach der Einigung innerhalb der Koalition soll das Gesetz noch in dieser Woche in den Bundestag eingebracht werden.