Neues aus Hollywood : Kaitlyn Dever mit dem „Ticket To Paradise“

Schauspielerin Kaitlyn Dever („Booksmart“) bei der Verleihung der 73. BAFTA-Filmpreise in London. Foto: Matt Crossick/PA Wire/dpa

Los Angeles Newcomerin Kaitlyn Dever hat die nächste große Rolle an Land gezogen: In der Komödie „Ticket To Paradise“ spielt sie an der Seite von zwei Hollywood-Stars.

George Clooney (59) und Julia Roberts (53) haben mit Kaitlyn Dever (24, „Booksmart“) eine Filmtochter gefunden. In der romantischen Komödie „Ticket To Paradise“ soll Dever die Tochter des geschiedenen Paares spielen, wie das Branchenblatt „Hollywood Reporter“ am Dienstag berichtete. „

Sie ist so eine brillante Person“, kommentierte der britische Regisseur und Drehbuchautor Ol Parker (51, „Mamma Mia, Here We Go Again!“) auf Twitter den Neuzugang für seinen Film.

In „Ticket To Paradise“ reisen die Ex-Eheleute gemeinsam nach Bali, um ihre verliebte Tochter (Dever) daran zu hindern, zu jung zu heiraten. Sie glauben, dass ihre eigene Blitzhochzeit vor 25 Jahren ein Fehler war. Die Dreharbeiten sollen noch in diesem Jahr beginnen.

Dever fiel zuletzt in der Freundinnen-Komödie „Booksmart“ (2019) auf, dem Regiedebüt der Schauspielerin Olivia Wilde. An der Seite von Amy Adams drehte sie danach das Filmmusical „Dear Evan Hansen“, das im Herbst in die Kinos kommen soll. Für ihre Rolle in der Netflix-Miniserie „Unbelievable“ wurde sie 2020 für einen Golden Globe nominiert.