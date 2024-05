Fernsehen Kadidaten für RTL-Show „Sommerhaus der Stars“ stehen fest

Neben Kern, Bergmeier und Herren werden beim Start im Spätsommer auch Schauspieler Raúl Richter („GZSZ“, „Notruf Hafenkante“) mit Freundin Vanessa Schmitt und das in der Realityshow-Szene schon berüchtigte On-Off-Pärchen Sam Dylan und Rafi Rachek dabei sein. Besonders pikant: Influencer Umut Tekin tritt mit seiner neuen Freundin Emma Fernlund an. Das Paar hatte sich 2023 in der Show „Temptation Island VIP“ kennengelernt. In der Sendung wollte Tekin eigentlich seine Beziehung mit „Bachelor“-Kandidatin Jana-Maria Herz festigen. Dann traf er auf Emma. Reichlich Erfahrung mit Pärchen-Shows bringt auch Gloria Glumac mit. Sie testete ihre Liebe schon in den Formaten „Temptation Island“ und „Prominent getrennt“, hat jetzt aber einen neuen Partner dabei.