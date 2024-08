„Ich kam als Zombie wieder raus“ Kader Loth (51) offenbart im Dschungelcamp ihre traumatische Operation

Am sechsten Tag im Dschungelcamp standen nicht nur Zoff und Prüfungen im Vordergrund, sondern vor allem persönliche Schicksale. Während Thorsten Legat von der schwierigen Beziehung zu seinem Sohn sprach und Georgina Fleur ihr problematisches Verhältnis zu ihrer Mutter enthüllte, wagte Kader Loth einen besonders tiefen Einblick in ihr Leben. In einem offenen Gespräch mit Hanka Rackwitz sprach sie über ihre Erkrankung Endometriose – und die traumatischen Folgen, die diese für sie hatte.