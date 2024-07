Prozess nach Tod am Filmset Jury-Auswahl im Strafprozess gegen Alec Baldwin

In den Vorverhandlungen setzten sich die Verteidiger mit einem Antrag durch, dass in dem Verfahren nur Baldwins Rolle als Schauspieler relevant ist. Die Staatsanwaltschaft dagegen wollte Baldwins weitere Funktion als Mit-Produzent des Westerns vorbringen - mit dem Argument, er habe in dieser Aufgabe Sicherheitsauflagen missachtet, Druck auf Filmschaffende am Set ausgeübt und sie damit in Gefahr gebracht.