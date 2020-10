Interesse gestärkt : Juliette Binoche findet kochende Männer sexy

Zürich Liebe geht durch den Magen? Die Schauspielerin mag es zumindest, wenn ein Mann am Herd eine gute Figur macht.

„Ich finde es sehr sexy, wenn ein Mann kochen kann“, sagte sie am Rande des Filmfestivals in Zürich der „Neuen Zürcher Zeitung“. Sie habe sich einmal in einen Mann verliebt, der ein hervorragender Koch gewesen sei. Das sei zwar nicht der ausschlaggebende Punkt gewesen. „Aber das hat mein Interesse sehr gestärkt.“