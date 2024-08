Leute Julia von Heinz in Venedig-Jury: „Einschlafen nicht erlaubt“

Auf die Frage, welcher Film eine Auszeichnung verdient habe, sagte sie: „Natürlich hoffe ich, dass er mir etwas Neues zeigt, auch was die filmische Form betrifft.“ Sie werde nach etwas suchen, das sie bewege „und das vielleicht auch etwas über unsere Gegenwart aussagt“, sagte von Heinz der dpa am Rande des Empfangs des Magazins „Variety“ im Hotel Danieli am Canal Grande in Venedig.