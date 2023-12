Hollywood-Star Julia Roberts schaltet gelegentlich ihr Telefon ab

In dem Endzeit-Thriller „Leave The World Behind“, der jetzt beim Streamingdienst Netflix zu sehen ist, spielt Roberts eine Mutter, die mit ihrer Familie bei einem Wochenend-Ausflug auf dem Land von einem nationalen Notstand überrascht wird. Ohne Telefonempfang und Internet weiß die Familie aus New York City nicht, was im Land passiert ist, während sich unheimliche Vorfälle in der Urlaubsgegend häufen.