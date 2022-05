Leute : Jürgen Drews sagt Auftritte ab

Berlin Bei einer Tour mit Florian Silbereisen hat Jürgen Drews sein Alter gespürt. Jetzt will der Sänger, der nach eigenen Angaben an einer Nervenkrankheit leidet, eine Pause einlegen.

Schlagersänger Jürgen Drews will aus gesundheitlichen Gründen vorerst kürzer treten. „Ich bin nicht mehr so belastbar, wie ich es früher war und wie man es von mir gewohnt ist“, schrieb der 77-Jährige am Montag auf Instagram.