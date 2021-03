König von Mallorca : Jürgen Drews nutzt Pandemie zum Ausruhen

München Vor Corona hat er ein Leben auf der Überholspur geführt. Jetzt aber ist bei Jürgen Drews mehr Münsterland angesagt. Und die Entschleunigung tut dem Entertainer richtig gut.

„Für mich ist diese Zeit wie eine 'gezwungene Pause'. Ich war all die Jahre so viel unterwegs. Immer auf der Überholspur. Mir tut diese Entschleunigung wirklich gut“, sagte der 75-Jährige („Ein Bett im Kornfeld“) der Deutschen Presse-Agentur in München. „Naja, ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste.“ Außerdem habe er die Zeit sinnvoll genutzt, um ein Buch zu schreiben und ein Album zu veröffentlichen.