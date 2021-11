Kult-Show : ZDF denkt über „Wetten, dass..?“-Fortsetzung nach

Nürnberg Er ist zurück auf der berühmtesten Couch im deutschen TV: Thomas Gottschalk feiert ein umjubeltes „Wetten, dass..?“-Comeback mit fast 14 Millionen Zuschauern. Das ZDF denkt über eine Fortsetzung nach.

Beim Publikum in Nürnberg gab es am Samstagabend kein Halten: Mit riesigem Jubel und „Oh, wie ist das schön“-Gesang empfingen sie Gottschalk. „Ich freue mich, dass ihr euch so freut“, sagte er. An seiner Seite: die schweizerische Frohnatur Michelle Hunziker.