“Let's Dance“ 2024 Jorge González verließ sein Heimatland Kuba – der traurige Grund

Heute ist Jorge González in Deutschland vor allem durch „Let’s Dance“ bekannt. Doch auch in Prag war der gebürtige Kubaner oft unterwegs und eine Berühmtheit. Deshalb war sein Foto in einem Magazin abgedruckt. Eines Tages sah seine Tante auf Kuba eine Frau am Strand, die in dem Magazin blätterte und entdeckte das Foto von Jorge González. „Meine Tante hat meine Mutter angerufen und gesagt: Er lebt und er ist in Prag“, so Jorge González in der „taz“. Durch die Verfolgung der Kubaner konnte Jorge González lange keinen Kontakt zu seiner Familie haben.