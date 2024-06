Schauspieler Jon Hamm wünscht sich Kinder: „Werde der alte Dad sein“

Hamm und Osceola hatten sich beim Dreh der finalen Folge der Dramaserie „Mad Men“ (2007 bis 2015) kennengelernt. Im Juni vergangenen Jahres heirateten sie an dem Drehort des Finales im kalifornischen Big Sur. „in Mad Men“ spielte Hamm den trinkfreudigen Werbemann und Frauenheld Don Draper. In den vergangenen Jahren war er in weiteren Dramaserien wie „Fargo“ und „The Morning Show“ zu sehen.