Kandidatin im Porträt : Dschungelcamp 2023: Jolina Mennen kämpft um die Krone und hat eine wichtige Message

Dschungelcamp 2023: Jolina Mennen kämpft um die Krone und hat eine wichtige Message

Foto: RTL

Mit Jolina Mennen zieht eine Kandidatin in das Dschungelcamp 2023 ein, die bisher noch keinerlei Erfahrungen im Reality-TV sammeln konnte. Was ihre Teilnahme umso spannender macht, erfahren Sie hier.

Sie gehört zu den erfolgreichsten YouTubern in Deutschland und wird Kandidatin im Dschungelcamp 2023 sein: Jolina Mennen. Die 30-Jährige feierte im Jahr 2022 ihr TV-Debüt mit der Teilnahme am RTL-Turmspringen und sicherte sich dort den zweiten Platz. Nun möchte sich die Influencerin in der diesjährigen Staffel „Ich bin ein Star - holt mich hier raus!“ einer neuen Herausforderung stellen und sich die Krone sichern.

Name: Jolina Mennen

Geburtstag: 03. September 1992

Geburtsort: Bremen

Sternzeichen: Jungfrau

Beruf: YouTuberin, Autorin, Influencerin, Podcasterin

Ehemann: Florian Mennen

Instagram: jolinamennen

Darum wird Jolina Mennen das Dschungelcamp 2023 bereichern

In Bremen geboren und dort von ihrer Oma großgezogen, begann die Influencerin nach ihrem Abitur zunächst ein Studium der Fächer Kunst und Spanisch (Lehramt) sowie International Business Management. Dieses brach Jolina Mennen jedoch ab und startete 2008 ihren gleichnamigen YouTube-Kanal. Seit 2008 teilt die YouTuberin dort neben Make-up-Tipps auch ihre Erfahrungen als Transfrau mit ihren über 280 000 Abonnenten und ist damit die erfolgreichste transgeschlechtliche YouTuberin Deutschlands.

Transgeschlechtliche (transgender) Personen identifizieren sich nicht oder nicht ausschließlich mit dem Geschlecht, das ihnen bei der Geburt zugewiesen wurde. Über die damit einhergehenden Erfahrungen, Hürden und ihren Werdegang berichtet Jolina Mennen mittlerweile auch auf ihrem Instagram-Account mit 217 000 Followern. 2010 lernte die Influencerin ihren heutigen Ehemann Florian Mennen kennen, der ebenfalls YouTuber ist. Das Paar besiegelte seine Ehe bereits mit zwei Hochzeiten. Im Jahr 2019 veröffentlichte Jolina Mennen ihr erstes autobiografisches Buch namens „Storytime“, das es in die Spiegel-Bestseller-Liste schaffte.

Mithilfe ihrer Arbeit in den sozialen Medien und ihrem Buch setzt sich Mennen dafür ein, mit Stigmata sowie transfeindlichen Vorurteilen und Diskriminierungen aufzuräumen, indem sie ihre Follower an ihrem Weg teilhaben lässt. Die Dschungelcamp-Kandidatin spricht unter anderem offen über ihre Transition (geschlechtsangleichende Operation) und ermöglicht, gemeinsam mit Ehemann Florian Mennen, Einblicke in Beziehung und Privatleben. Auch im Podcast „trotzdem geil“ sprechen die beiden über ihren Alltag, Politik und aktuelle Ereignisse – auch Klatsch und Tratsch kommen dabei nicht zu kurz.

An diesen TV-Formaten hat Jolina Mennen bereits teilgenommen

2022: RTL-Turmspringen (RTL)

2022: Ninja Warrior (RTL)

2022: TV total Wok-WM (ProSieben)

Das sind ihre Ziele und Herausforderungen im Kampf um die Dschungelkrone 2023

Die Dschungelcamp-Kandidatin konnte im vergangenen Jahr ihre ersten Erfahrungen in TV-Formaten sammeln, an einer Reality-Show nahm sie bisher jedoch nicht teil. Umso spannender wird die Zeit im australischen Dschungel für die 30-Jährige, die sich einige Ziele gesetzt hat. „Ich liebe Herausforderungen und es macht mir Spaß, über mich selbst hinauszuwachsen“, verriet sie gegenüber RTL. Das Camp und seine Bewohner möchte Jolina Mennen vor allem mit ihrer guten Laune und offenen Art bereichern. Ihre Teilnahme an der IBES-Staffel 2023 hat allerdings weitere Gründe.

Die Influencerin möchte Berührungsängste nehmen und Normalität für Transpersonen schaffen. „Ich bin mir dieser Plattform und der Verantwortung, die ich für mich und die ganze Community trage, bewusst“, erklärt die Kandidatin in einem Interview mit RTL. Ihre größte Herausforderung sieht Jolina Mennen überraschenderweise nicht in den übrigen Dschungelcamp-Kandidaten oder den Dschungel-Prüfungen, sondern im „Handyentzug“. „Ich war seit 2008 keinen Tag offline“, verriet die 30-Jährige. Ob die Zeit ohne Handy und Internet ihre schwierigste Herausforderung bleibt, können Zuschauer ab Freitag, dem 13. Januar bei RTL verfolgen.