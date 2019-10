Brexit : John le Carré will mit irischem Pass EU-Bürger bleiben

John le Carré will mit irischem Pass EU-Bürger bleiben

John Le Carré will die irische Staatsbürgerschaft annehmen. Foto: Jens Kalaene/dpa.

London Der britische Schriftsteller John le Carré (88) hat einen irischen Pass beantragt, um nach einem Brexit EU-Bürger zu bleiben.

Seine Großmutter väterlicherseits sei in Irland geboren worden, was ihm den Anspruch auf irische Staatsbürgerschaft gebe, sagte le Carré der Deutschen Presse-Agentur. „Zum ersten Mal in meinem Leben habe ich darüber nachgedacht, woanders zu leben.“