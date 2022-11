Musiker : Joey: Kellys feiern seit Jahren nicht zusammen Weihnachten

Krefeld Nicht wenige Angehörige der Kelly Family leben im Ausland, regelmäßige Treffen sind da schwierig, verrät Joey Kelly. Anstelle von Weihnachten habe die Familie einen anderen Zeitpunkt im Jahr, an dem sie sich treffe.

Die Mitglieder der Kelly Family feiern nach Angaben von Musiker Joey Kelly schon seit einiger Zeit nicht mehr zusammen Weihnachten. „Jeder von uns hat ja Partner und Familie - zudem wohnen wir zum Teil in unterschiedlichen Ländern“, sagte der 49-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. Er und seine Frau feierten zum Beispiel schon seit vielen Jahren mit den Kindern bei seiner Schwiegermutter - „so ganz traditionell deutsch“. „Johnny aber zum Beispiel lebt in Spanien und wird wohl dort sein, schätze ich mal“, sagte Joey Kelly. Bruder Angelo wiederum wohne in Irland.