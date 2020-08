Menschen helfen : Joey Heindle wird Feuerwehrmann in der Schweiz

München/Zofingen Bekannt wurde er im RTL-„Dschungelcamp“. Jetzt geht Sänger Joey Heindle zur Feuerwehr.

„Dschungelcamp“-Gewinner Joey Heindle (27) lässt sich zum Feuerwehrmann ausbilden. In der ersten Woche an der Schweizer Feuerwehrakademie in Zofingen erwarte ihn ein intensiver Kurs unter anderem mit Aspekten wie Löschen, Atemschutz, spezielle Chemie und Hilfe bei Unfällen, schrieb der Sänger und frühere „Deutschland sucht den Superstar“-Teilnehmer in den sozialen Netzwerken Facebook und Instagram.