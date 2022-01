Wetter-Experte : Jörg Kachelmann neckt Corona-Demonstranten in Saarbrücken auf Twitter

Jörg Kachelmann neckt Corona-Demonstranten in Saarbrücken auf Twitter

Saarbrücken Am Sonntagnachmittag protestierten 6000 Personen in der Saarbrücker Innenstadt gegen die Impfpflicht. Durch einen Twitter-User bekam das sogar Wetter-Experte Jörg Kachelmann mit. Seine Reaktion folgte auf dem Fuß.

6000 Demonstranten zogen am Sonntagnachmittag vom Landwehrplatz über die Wilhelm-Heinrich-Brücke bis zur Congresshalle, wo eine Abschlusskundgebung stattfand. Aufgrund der großen Teilnehmerzahl bei der Demonstration gegen die Einführung der Impfpflicht in Deutschland kam es in der Saarbrücker Innenstadt teilweise zu Verkehrsbehinderungen. Die saarländische Polizei begleitete den Demonstrationszug und sperrte einige Bereiche, wie die Autobahnabfahrten der A629, aus Sicherheitsgründen vorübergehend ab.