Kinostar Jodie Foster: „Schauspielerei war gegen meine Natur“

Foster war einst der Prototyp des Hollywood-Kinderstars. Mit 13 Jahren spielte sie an der Seite Robert De Niros in „Taxi Driver“ eine minderjährige Prostituierte. Damit holte sie die erste von insgesamt fünf Oscar-Nominierungen. 1988 verkörperte sie in dem Film „Angeklagt“ ein Vergewaltigungsopfer und gewann damit den Oscar als beste Hauptdarstellerin. Die zweite Trophäe folgte für ihre Rolle als junge FBI-Agentin Clarice Starling in dem Psycho-Thriller „Das Schweigen der Lämmer“ (1992). In diesem Jahr war Foster für ihre Nebenrolle als Schwimmtrainerin in der Filmbiografie „Nyad“ nominiert.