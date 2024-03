Let’s Dance-Juror Joachim Llambi: Seine Tochter leidet an chronischer Krankheit

2018 machte Katharina ihre Diagnose der chronisch-entzündlichen Darmkrankheit Morbus Crohn auf Instagram öffentlich. Ein aufmerksamer Follower bemerkte, dass Katharina Llambi sichtbar an Gewicht verloren hatte. Die Brünette reagierte prompt und erklärte, dass ihr Gewichtsverlust nicht auf eine bewusste Diät zurückzuführen sei. „Da ich so lange krank war, habe ich in Wahrheit etwas mehr zugenommen, aber auch Muskeln verloren. Vielleicht erklärt das den Grund“, so ihre offene Antwort.