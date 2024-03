„Let’s Dance“-Juror Joachim Llambi packt über sein Vermögen aus

Er reflektiert, dass er in den 90er-Jahren wahrscheinlich mehr verdient hätte. „Da gab es unter dem ehemaligen RTL-Boss Helmut Thoma Mond-Gehälter, die heute natürlich nicht mehr gezahlt werden. Jetzt würde ich sagen: ,Let’s Dance’ ermöglicht mir ein schönes Leben. Und ich weiß sehr zu schätzen, was ich an dieser Show habe und was sie mir ermöglicht. Ich habe ja auch eine Familie, die ich absichern muss. Die Kinder wollen was zum Anziehen haben, wir fahren auch mal in den Urlaub.“