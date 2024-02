Leute Jennifer Lopez: Liebesgeschichte mit Affleck „unglaublich“

Verantwortlich für die Trennung sei vor allem die permanente Jagd der Boulevard-Medienauf das Paar gewesen, sagte Lopez. Daraus hätten die beiden gelernt. „Wenn du jünger bist und dir all dieses Zeug so wichtig ist, dann kann dich diese Form der Aufmerksamkeit wirklich verletzen. Sie kann dich traumatisieren und zerstören. Wenn du aber ein paar Jahre Erfahrungen sammeln konntest und verstehst, was im Leben wirklich wichtig ist, tangiert dich so was nicht mehr auf die gleiche Weise wie damals.“