Gesundheit Jennifer Aniston achtet auf Adam Sandlers Ernährung

Die befreundeten Hollywood-Stars sind ab Freitag im Film „Murder Mystery 2“ auf Netflix zu sehen. In der Komödie, die größtenteils in Paris spielt, gehen die beiden erneut als Ehepaar auf Gangsterjagd. Aniston („Friends“) und Sandler („Kindsköpfe“) standen bereits 2011 in „Meine erfundene Frau“ gemeinsam vor der Kamera.