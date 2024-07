Leute Jella Haase sieht sich eher als „People Pleaser“

Schauspielerin Jella Haase sieht sich selbst eher als „People Pleaser“. Also als jemand, der Menschen gefallen und es ihnen recht machen will. „Ich nicke oft Dinge ab, anstatt direkt was zu sagen“, sagte die 31-Jährige dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Dabei spüre sie zwar oft einen Widerstand, könne ihn aber nicht so schnell benennen. „Ich habe etwas sehr Patziges in mir, aber reguliere das immer und lasse es nicht heraus“, sagte die Berlinerin.