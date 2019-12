Besuch des Gottesdienst unattraktiv : Immer weniger wollen in Weihnachtsgottesdienst

Erfurt Nur etwa jeder vierte Deutsche (23 Prozent) will zu Weihnachten einen Gottesdienst besuchen. Das ergab eine repräsentative Umfrage unter 2052 Teilnehmern, die das Meinungsforschungsinstitut Insa am Freitag in Erfurt veröffentlichte.

