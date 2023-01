Dschungelcamp-Kandidatin : Jana „Urkraft“ Pallaske postet Schock-Foto nach versuchter Vergewaltigung

Jana Pallaske sorgt bei einigen Dschungelcamp-Zuschauern mit ihrem Esoterik-Trip für Schmunzeln. Weniger lustig ist ein traumatisches Erlebnis, das sie auf Instagram offenbarte. Im TV will sie weitere Details verraten.

„Was kann ich für euch tun? Ich bin hier, um euch zu dienen“, fragt Jana Pallaske die exotische Pflanzenwelt im australischen Busch. Während die übrigen Kandidaten im Dschungelcamp über weltliche Nichtigkeiten diskutieren, schwebt die Schauspielerin, die sich selbst „Urkraft“ nennt, in anderen Sphären. Ob erleuchtet oder verstrahlt, an der 43-Jährigen scheiden sich die Geister. Viele IBES-Zuschauer sind vor allem eins: belustigt. Doch Pallaskes esoterische Wandlung hat einen traurigen Hintergrund.

Einbrecher mit Messer überwältige Dschungelcamp-Kandidatin in ihrem Haus

Während Pallaske im Dschungelcamp verweilt, wird auf ihrem Instagram-Account am Sonntag, 15. Januar, ein schockierendes Foto veröffentlicht. Sie offenbart ein von Schlägen gezeichnetes Gesicht. „Ein Mann brach nachts in mein Haus ein, überwältigte mich mit einem Messer bewaffnet, versuchte mich zu vergewaltigen“, schreibt sie dazu.

Bereits vor Beginn der 16. Staffel berichtete Pallaske im RTL-Interview von einem traumatischen Erlebnis, das sie verändert hat, ohne dabei konkret zu werden. Nun heißt es im Instagram-Post weiter: „Dass und wie ich überlebte und ihn in die Flucht schlagen konnte, war ein Wunder. Ich werde es noch genauer erzählen“. Der Post wirft jedoch noch weitere Fragen auf:

Dschungelcamp-Zuschauer rätseln: Was ist bloß mit Jana "Urkraft" Pallaske los?

Fest steht: Die Dschungelcamp-Kandidatin schöpft aus dem dem traumatischen Erlebnis Kraft. „Und so war dieses Erlebnis, so schrecklich es war, am Ende für mich eine Segnung“, schreibt die Schauspielerin. Während dem brutalen Überfall habe sie die Urkraft durch sich fließen und agieren gespürt. Aus diesem Grund trägt sie den Namen Jana „Urkraft“.