Abgang bei RTL Aktuell Jan Hofer verkündet überraschendes Nachrichten-Aus – der persönliche Grund dahinter

In einem Interview mit der Deutschen Presse-Agentur hat Jan Hofer am Montag, dem 17. Juni, seinen Rückzug aus dem Nachrichtengeschäft bekannt gegeben. „Jetzt ist die Zeit gekommen, wo ich auch erleben möchte, dass mein Sohn groß wird“, erklärte der Moderator von „RTL Direkt“. In den Ruhestand möchte sich der ehemalige Tagesschausprecher jedoch nicht verabschieden. Zusammen mit RTL wird er an einzelnen Projekten weiterarbeiten, die ihm mehr Freizeit lassen.