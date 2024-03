Hollywood Jake Gyllenhaal schwärmt von Patrick Swayze

Zu Swayze hatte Gyllenhaal bis zu dessen Tod im Jahr 2009 ein freundschaftliches Verhältnis. „Ich mag Patrick so sehr“, sagte der US-Schauspieler der Deutschen Presse-Agentur in London. „Er und seine Frau Lisa waren immer so nett zu mir.“ Für den Film „Donnie Darko“ von 2001, mit dem Gyllenhaal international bekannt wurde, hatten die beiden Männer gemeinsam vor der Kamera gestanden.