Schauspielerin : Jada Pinkett Smith: Bewusstlos am Set nach Drogenkonsum

Los Angeles Die 49-Jährige blickt zurück auf ihre Anfänge im Filmbusiness. Damals habe sie viel getrunken und auch Drogen genommen. Inzwischen habe sie ihr Leben geändert, erzählt sie.

„Ich bin high zur Arbeit gegangen“, sagte die heute 49-Jährige in der Facebook-Talkshow „Red Table Talk“, von der sie einen Ausschnitt auf Instagram teilte. Nach ihrem Zusammenbruch in der Maske sei sie dennoch vor die Kamera getreten, so Smith. „Ich habe jedem erzählt, dass ich alte Medikamente in einem Vitaminfläschchen gehabt haben muss.“