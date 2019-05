TV-Star : Isabella Hübner: „Meine Hunde sind meine Kinder“

Die Schauspielerin Isabella Hübner liebt ihre Hunde. Foto: Felix Hörhager.

München „Sturm-der-Liebe“-Schauspielerin Isabella Hübner (52) ist vernarrt in ihre Hunde. Auf die Frage, worauf sie in ihrem Leben nicht verzichten könne, sagte sie am Rande der Verleihung des Bayerischen Fernsehpreises zuerst: „meine Hunde“ - und nach kurzer Pause: „mein Mann“.

