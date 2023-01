Dschungelcamp-Krach : Fremdgeh-Drama um Iris und Peter Klein: Lucas Cordalis greift ein

Beim Dschungelcamp 2023 sorgte ein Fremdgeh-Drama für Schlagzeilen. Hat Peter Klein seine Frau Iris betrogen? Schwiegersohn Lucas Cordalis hat sich nun geäußert - und will das Drama nicht länger passiv mit ansehen.

Für die Familie von Lucas Cordalis und Daniela Katzenberger ist diese Dschungelcamp-Staffel wohl nicht so gelaufen wie gewünscht. Nicht nur, dass Lucas Cordalis sich in IBES-Woche 2 mehr und mehr zum Publikums-Nichtliebling entwickelte. Noch schlimmer dürfte wohl sein, dass die Ehe von Katzenberger-Mutter Iris Klein und ihrem Peter vor dem Aus steht.

Fremdgeh-Vorwürfe beim Dschungelcamp gegen Peter Klein und Yvonne Woelke

Zur Erinnerung: Peter Klein hat seinen Schwiegersohn Lucas Cordalis nach Australien begleitet und harrte während der zweiwöchigen Dschungelcamp-Staffel mit den anderen Begleitpersonen im Hotel Versace aus. Iris Klein wirft ihrem Ehemann nun vor, er habe sie in Australien betrogen - und zwar mit Yvonne Woelke, der Begleiterin von Dschungelkönigin Djamila Rowe.

Während Peter Klein und Yvonne Woelke, die selbst verheiratet ist und deren Ehe durch die Gerüchte nun ebenfalls auf der Kippe steht, alles abstreiten, scheint Katzenberger-Mutter Iris Klein entschlossen. Sie will nicht länger unter einem Dach mit Peter leben und hat auf Instagram die Ehe bereits für beendet erklärt.

Lucas Cordalis spricht im Dschungelcamp-Wiedersehen über Drama um Iris Klein

In der Sendung „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! Das große Wiedersehen“ am Montagabend nun wollten Sonja Zietlow und Jan Köppen von Lucas Cordalis wissen, wie der aktuelle Stand der Dinge ist.

„Ihr wisst ja, ich liebe Harmonie“, antwortete Lucas den Dschungelcamp-Moderatoren. „Ich wünsche mir, dass meine Schwiegereltern sich auch gut verstehen. Das ist momentan glaube ich nicht so der Fall.“ Aber all das habe er bisher „nur am Rande“ gehört. Er wolle nun persönliche Gespräche führen - das habe er bislang noch nicht geschafft.