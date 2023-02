Nach Dschungelcamp-Fremdgeh-Drama : Versöhnungsgespräch mit Peter? Iris Klein wird auf Rückflug deutlich – Drama auch bei Yvonne Woelke

Iris Klein und Peter Klein (Archivfoto). Foto: imago/Hartenfelser/Peter Hartenfelser

Der Ehe-Zoff zwischen Iris Klein und Peter Klein um die angebliche Affäre mit Yvonne Woelke wird weiter in der Öffentlichkeit ausgetragen. Jetzt gibt es Neuigkeiten aus Mallorca.

Das Drama um die Ehe zwischen Iris Klein und Peter Klein geht weiter. Neben den Ereignissen um die angebliche Affäre von Peter Klein mit Yvonne Woelke am Rande des Dschungelcamps in Australien machte vergangene Woche der Gesundheitszustand von Iris Klein Sorge: Sie musste ins Krankenhaus.

Iris Klein: Lautstarke Aussprache mit Peter Klein nach Dschungelcamp-Drama

Nach ihrer Entlassung sollte eigentlich ein Krisengespräch der beiden Ehepartner für Klärung sorgen, doch die gemeinsame Zeit der beiden scheint nach fast 20 Jahren Beziehung und Ehe vor dem endgültigen Aus zu stehen. Das legen ein Statement des Managements und neue Bilder aus Mallorca nahe.

So sei es bei der Aussprache in Deutschland lautstark und impulsiv zugegangen. Ein Ergebnis gab es nicht. Beide seien aber an einem Happy End interessiert, hieß es vom Management.

Doch dann flogen beide zurück nach Mallorca und schon auf dem Landeanflug gab es eine öffentliche Botschaft von Iris Klein an Peter Klein, die nicht nach Happy End wirkt. „Ich schaffe das nicht mehr“, schrieb die Mutter von Daniela Katzenberger.

Iris Klein kommt bei Tochter Daniela Katzenberger unter

Am Flughafen angekommen, ging es dann auch nicht gemeinsam weiter. Iris stieg in ein Taxi, Peter ließ sich später vom Flughafen abholen. Bereits während das Dschungelcamp noch lief und Lucas Cordalis als IBES-Kandidat um die Krone kämpfte, zog Iris Klein, seine Schwiegermutter, aus der gemeinsamen Finca aus.

Jetzt scheint sie bei ihrer Tochter Daniela Katzenberger untergekommen zu sein. Das legen Fotos von Iris Klein nahe. Auf dem einen liegt sie auf pinker Bettwäsche mit Katzenmotiv. Die Bettwäsche postete bereits Daniela Katzenberger auf Instagram.

Foto: Iris Klein/Daniela Katzenberger

Ein zweites Foto zeigt eine Badewanne in einem rosafarbenen Badezimmer. Auch Daniela Katzenberger veröffentlichte ein Bild von sich, in eben diesem Badezimmer. Dabei wollte sich die „Katze“ ursprünglich nicht zu stark in die Eheprobleme ihrer Mutter und ihres Stiefvaters einmischen, zumal es sie nervt, dass bei dem ganzen Ehedrama auch ihr Name immer wieder fällt, obwohl niemand der Beteiligten den Namen Katzenberger trage, wie sie jüngst in ihrer Instagram-Story verriet.

Iris Klein und Yvonne Woelke: Provokation und Gesprächsangebot

Wie es weitergeht? „Ich versuche positiv nach vorne zu schauen und weiß aktuell noch nicht , was mir die Zukunft bringen wird“, schrieb Iris Klein und legte noch mit einem Seitenhieb auf Yvonne Woelke nach: „Ich lasse mich nicht weiter von dieser Schl…e provozieren“, schrieb die 55-Jährige.

Yvonne Woelke streitet die Gerüchte um eine angebliche Affäre weiter ab: „Ich habe kein schlechtes Gewissen, weil ich nichts gemacht habe“, sagte sie im Interview mit RTL. Nur weil man sich gut verstehe, bedeute das noch lange nicht, dass man eine Affäre hat, sagte Yvonne Woelke weiter und machte Iris Klein das Angebot, sich zusammenzusetzen und die Angelegenheit zu klären.

Doch auch dieses Gespräch scheint in weite Ferne gerückt. So antwortete Yvonne auf eine Beleidigung von Iris: „Niveau ist keine Hautcreme und das Spielchen, das du hier abziehst, mit deinen beleidigenden Posts passt zu deinem Plan.“ Und dann legt die Schauspielerin mit einem Bild aus Australien nach.

Instagram-Streit zwischen Yvonne Woelke und Iris Klein

Darauf zu sehen ist sie selbst und eine mit weißen Linien weggestrichene Person, die eine Hand auf ihrer Schulter hat. Dazu der Text: „Schöne Erinnerungen an Australien festhalten.“ Ist es etwa Peter Klein, der sich mit Woelke in der vertraut wirkenden Pose zeigt? Fans tippen eher auf Dschungelcamp-Liebling Dr. Bob – das legen Kleidung und Körperstatur nahe. Wenige Stunden danach die Auflösung: Bei dem Mann handelt es sich tatsächlich um Dr. Bob. Unterlegt von dem Song „Ein bisschen Spaß muss sein“ zeigt Woelke das ‚unzensierte‘ Bild in ihrer Story. Wie spaßig Iris Klein diese Provokation findet, ist nicht überliefert.

Foto: SZ/Yvonne Woelke

Dabei hat Yvonne Woelke selbst Probleme durch die Fremdgeh-Vorwürfe. Die Schauspielerin ist verheiratet, doch mittlerweile ist die 41-Jährige aus dem gemeinsamen Haus in Hamburg ausgezogen und bei Janina Youssefian untergekommen. Pikant dabei: Die Ex-Dschungelcamp-Kandidatin fiel Yvonne Woelke eigentlich in den Rücken und verriet, dass sich die Schauspielerin und Peter Klein schon seit gut einem Jahr aus Südafrika kennen.