Sorge : Iris Berben: Gesellschaft muss gegen Antisemitismus angehen

Berlin Die Schauspielerin appelliert an Politik und Gesellschaft, sich aktiv gegen den zunehmenden Antisemitismus in Deutschland zu positionieren.

Die Schauspielerin Iris Berben (70) ist besorgt über den zunehmenden Antisemitismus in Deutschland. „Es schmerzt mich, dass eine Bewegung so laut werden kann und so laut wahrgenommen werden kann“, sagte sie in einem Interview der „Berliner Morgenpost“ (Sonntag).