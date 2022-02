Fotografen, Models, Foodies : Diese zehn Influencer aus dem Saarland sollten Sie kennen

Saarbrücken Unzählige Saarländerinnen und Saarländer toben sich auf Instagram aus. Die SZ hat eine kleine Auswahl an Influencern aus dem Saarland zusammengestellt, bei denen sich das Folgen lohnt.

Die SZ hat Instagram durchforstet, auf der Suche nach spannenden saarländischen Influencerinnen und Influencern. Dabei ist eine kleine Auswahl entstanden, ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Nicht öffentliche Accounts und Kanäle mit anzüglichem Inhalt wurden von uns nicht berücksichtigt. Viel Spaß beim Kennenlernen.

desbelleschoses (45 300 Follower)

Die Saarbrückerin Julia Schäffner wohnt mittlerweile in Köln und beschäftigt sich auf Instagram mit den „schönen Dingen des Lebens“. In ihrem Reise- und Lifestyle-Blog „Des belles Choses“ nimmt sie uns mit auf die Philippinen, nach Thailand oder Süditalien. Nebenbei gibt sie noch Einrichtungstipps für die eigenen vier Wände.

mysticmomentsfotodesign (47 400 Follower)

Der Fotograf Sascha Safdar-Götz aus Schmelz liebt Märchen. Seine erwachsenen Models schlüpfen daher häufig in Rollen von Disney-Figuren, wie die Eiskönigin, Schneewittchen oder Mulan. Einer seiner Lieblingslocations ist Schloss Münchweiler in Wadern.

hairstylebeautylove (81 500 Follower)

Laura Hippchen aus Namborn ist im Saarland keine Unbekannte. Denn bei der Wahl zur Miss Germany 2021/22 hat sie es unter die Top 40 geschafft. In Marpingen betreibt sie den Friseursalon „Berwanger Hairdesign“. Auf Instagram bloggt sie über Beauty-Themen und ihr Expertenfach Haare. Mit aufwändigen Make-ups bringt sie ihre Follower zum Staunen.

lesswaste_lessworries (30 000 Follower)

Laura Faust aus Saarbrücken lässt uns in ihrem Kanal an ihrem Leben als Zero-Waste-Aktivistin und Minimalistin teilhaben. Sie dokumentiert auf Englisch, wie sie versucht, ihren Alltag weitestgehend ohne Plastik und Verpackungsmüll zu bestreiten. Da sie keinen öffentlich zugängigen Briefkasten mehr besitzt, fällt bei ihr auch weniger Papiermüll an.

milableibtfit (125 000 Follower)

Vanessa Schlehuber aus Saarbrücken führt einen Foodblog. Nach ihrer Schwangerschaft im Jahr 2018 hat sie zugenommen und sich schließlich für eine Ernährungsumstellung entschieden. Ihren Abnehmerfolg feiert sie nun stolz auf Instagram und postet kalorienarme und industriezuckerfreie Rezepte als Onlinevideo.

jackie_inspires (42 200 Follower)

Jacqueline Oberhauser aus Saarbrücken gibt in ihrem Blog Mode- und Einrichtungstipps. Die zweifache Mutter und Ehefrau lässt die Follower zudem an ihrem Privatleben teilhaben. In einer Story spricht sie auch über vermeintliche Tabuthemen nach der Schwangerschaft: Bauchdeckenstraffung und Fettabsaugung.

miritravelista (121 000 Follower)

Miriam Flieger aus St. Ingbert verbreitet in ihren Stories Urlaubsstimmung: Ob Rom, New York oder am Bostalsee – überall fühlt sie sich zu Hause. Mit ihren Followern tauscht sie sich über Alltagsprobleme, wie Corona-Kilos oder wer gerade bei der RTL-Datingshow „Der Bachelor“ rausgeflogen ist, aus.

chiaras_foodlove (15 100 Follower)

Chiara Toussaint aus Saarbrücken ist als Foodbloggerin aktiv. Neben Rezeptvideos für schnell gekochte Gerichte, schildert sie auch ihre Eindrücke bei Restaurantbesuchen. Freunde von „Foodporn“ kommen hier auf ihre Kosten. In ihren Stories nimmt sie ihre Follower außerdem mit in den Lissabon-Urlaub oder ins Fitnessstudio.

fionaerdmann (396 000 Follower)

Fiona Erdmann: Teilnehmerin bei „Germany‘s Next Topmodel“ und „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“, außerdem Gastauftritte in TV-Serien wie „Alarm für Cobra 11“ oder „Unter uns“. Die gebürtige Dudweilerin ist vielen im Saarland ein Begriff. Mittlerweile lebt sie in Dubai. Nach einer Fehlgeburt im vergangenen Jahr ist sie nun wieder schwanger. Auf Instagram gibt sie Einblicke in ihr Familienleben mit Partner Moe und ihrem Sohn Leo.

my_daily_food_love (30.600 Follower)