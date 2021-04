Covid-19 : Ingo Nommsen über Covid-Erkrankung: „Es war nicht nett“

Berlin Der Moderator war drei Wochen nicht auf seinen Social-Media-Kanälen zu sehen. Nun erklärt er den Grund für seine Abwesenheit.

Der Moderator Ingo Nommsen („Volle Kanne“) hat nach eigenen Worten eine schwere Covid-19-Erkrankung hinter sich. „Mich hat Corona dahingerafft - also fast“, sagte der 50-Jährige am Donnerstag in einem Video bei Instagram.