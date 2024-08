Matthias Maurer zu Gast bei Ina Müller Saar-Astronaut spricht in ARD-Show „Inas Nacht“ über Windeln und Affären im All

Schnoddrig-rustikal präsentiert sie ihren Schnack auf engstem Raum, so dass ihre Gäste sogar auf dem Stehtisch am Tresen Platz nehmen müssen. Der gewaltige Shanty-Chor mit gestandenen Männern, der immer wieder mit den gleichen Liedzeilen die rotzigen Plaudereien unterbricht, muss aus Platzmangel vor der Tür durchs geöffnete Kneipenfenster hereinsingen. Dabei wird in der ARD geblödelt, was das Zeug hält. In der seit 2007 laufenden Late-Night-Show „Inas Nacht“ gelingt es Gastgeberin Ina Müller, die ansonsten noch so spießigsten Gesellen aus der Reserve zu locken. Und wenn ihr ungenierter Umgang mit ihren Besuchern es nicht schaffen sollte: Es wird zudem gepietscht, was das Zeug hält, bis das Mundwerk lose sitzt. So jetzt erneut geschehen mit einer Prominenz aus dem Saarland.