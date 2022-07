Entertainerin : Ina Müller sieht Plattdeutsch künstlich am Leben gehalten

Ina Müller sieht Plattdeutsch künstlich am Leben gehalten

Hamburg Wenn eine Sprache nicht mehr gebraucht werde, sterbe sie aus, meint Ina Müller, die bis zu ihrer Einschulung nur Platt gesprochen hat. Sie erzählt auch, warum sie keine Lesungen mehr auf Platt gebe.

„Das Plattdeutsche wird in meinen Augen heute eher künstlich am Leben gehalten. Auf der einen Seite finde ich das gut, weil es meine Muttersprache ist und ich mir wünsche, dass sie erhalten bleibt“, sagte Müller. Auf der anderen Seite, entwickle sich die Sprache nicht mehr richtig. „Die ganzen neuen Ausdrücke fehlen oder sie werden künstlich hergestellt. Eine CD heißt dann "Spegelplatt", und so geht es mit vielen Wörtern.“