Wärme im Winter : 19 Grad Celsius im Januar – Rekordwetter in Norwegen

Stockholm Einen Rekord von 19 Grad im Januar haben Meteorologen in dem kleinen Ort Sunndalsøra im Westen Norwegens gemessen. Das teilte das Meteorologische Institut am Donnerstag auf Twitter mit. Einem Medienbericht zufolge führte der Wetterexperte Martin Granerød die für den Januar ungewöhnlich hohe Temperatur auf einen Föhnwind zurück, der häufig in der Nähe von Gebirgen vorkommt.

Sunndalsøra ist von Bergen umgeben. Wegen ihrer steilen Hänge sind sie bei Basejumpern beliebt.