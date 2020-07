Herzogin von Cornwall : In Jeans durch die Pandemie: Camilla feiert 73. Geburtstag

In Jeans durch die Pandemie: Camilla feiert 73. Geburtstag

London Glückwünsche für die Gattin des britischen Thronfolgers. Auch der Buckingham-Palast gratulierte - via Twitter.

Die Frau des britischen Thronfolgers Prinz Charles, Herzogin Camilla, hat am Freitag ihren 73. Geburtstag gefeiert. Auf dem offiziellen Twitter-Account des Paares wurde ein Foto veröffentlicht, auf dem Camilla im Garten ihrer Residenz Clarence House in London zu sehen ist.

Sie zeigte sich in einem blauen Seidenkleid der Designerin Anna Valentine. In ihrer Freizeit trägt Camilla aber auch gerne Jeans, wie sie kürzlich in einem BBC-Radiointerview verriet. Während der Coronavirus-Pandemie hatte sie dazu viel Gelegenheit. „Ich war mit meinen Jeans sehr, sehr glücklich. Es wird schwer, sie wieder abzulegen“, sagte Camilla.