Komfort in der Not : Duschbus für Obdachlose in Hamburg

Hamburg () In Hamburg können sich Obdachlose künftig in einem eigens dafür umgebauten Linienbus duschen, waschen und neu einkleiden. Der Duschbus des gemeinnützigen Projektes Go-Banyo soll heute erstmals offiziell an den Start gehen.

