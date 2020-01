Verheerende Umweltkatastrophe : Inferno wütet weiter in Australien

Rauchwolken verdecken den Himmel über dem Lake Conjola im Bundesstaat New South Wales. Foto: dpa/Robert Oerlemans

Sydney Auf dem fünften Kontinent brennt es immer noch. Nun wird eine neue Hitzewelle erwartet. Damit steigt die Brandgefahr weiter.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Die Brände in Australien wüten weiter, und die Lage spitzt sich zu. In Teilen des Landes wurde der Notstand verhängt. Touristen und Bewohner sollen die Feuergebiete im Südosten angesichts einer neuen, für das Wochenende erwarteten Hitzewelle verlassen.

Die Feuerwehr des Bundesstaats New South Wales legte am Donnerstag neue Evakuierungszonen fest. Auch im benachbarten Victoria sollten sich die Menschen in Sicherheit bringen. Der australische Regierungschef Scott Morrison bekam bei einem Besuch in der Krisenregion den Zorn der Betroffenen zu spüren.

Am Samstag werden vom Wetteramt teilweise Temperaturen jenseits der 40-Grad-Grenze und starker Wind erwartet. Dadurch können die verheerenden Buschbrände nochmals angefacht werden, die ohnehin hohe Brandgefahr steigt weiter.

Mittlerweile hat sich die Zahl der Menschen, die seit dem Ausbruch der ersten Feuer bei den Bränden starben, auf 17 erhöht, wie die australische Nachrichtenagentur AAP berichtet. Dutzende werden vermisst. Allein in Victoria war das Schicksal von 17 Menschen ungewiss.

Lange Autokolonnen erstrecken sich am Donnerstag in Richtung Norden und Westen einer der Evakuierungszonen. Viele Menschen konnten allerdings nicht starten, da die Tankstellen keinen Treibstoff mehr hatten oder die Pumpen wegen Stromausfällen nicht arbeiteten. In einigen an der Küste gelegenen Gemeinden gab es Engpässe bei Lebensmitteln und Wasser, wie die Feuerwehr mitteilte. Grund hierfür war, dass viele Straßen wegen der Brände und umgestürzter Bäume gesperrt waren.

Der Bundesstaat New South Wales verhängte ab Freitag einen siebentägigen Notstand. Damit bekommen die Helfer mehr Möglichkeiten, die Krise zu bewältigen, etwa durch Evakuierungen und Straßensperrungen. Am Donnerstagabend (Ortszeit) rief Victoria für sechs Gebiete den Notstand aus.

Laut Verteidigungsministerium legte zuvor ein Militärschiff in der Küstenstadt Mallacoota an, um etwa 4000 Menschen, die seit Montag von Feuern eingeschlossen waren, mit Nahrungsmitteln zu versorgen. Das Schiff sollte zudem rund 1000 Menschen in Sicherheit bringen.

Dramatisch klingt, was der Deutsch-Australier Frank Klostermann in der Bild-Zeitung schilderte: Er wollte demnach einem Bekannten in Batemans Bay helfen, dessen Grundstück feuersicher zu machen, musste dann aber fliehen. Auch auf dem Weg Richtung Sydney wurde es brenzlig und Klostermann musste mit seiner Familie eine Notunterkunft in Ulladulla ansteuern.

„Ich schlief die Silvesternacht im Auto, meine Frau und die beiden Kids auf dem harten Betonboden in der Halle“, sagte Klostermann. „Wir trafen dort auch ein Ehepaar, dessen Haus gerade abgebrannt war. Sie hatten alles verloren, die Möbel, alle Erinnerungen, Bilder von Kindern, den Reisen.“ Nun hofft die Familie laut Bild, dass sie bald wieder zurück nach Sydney kann. „Die Menschen hier sind Buschbrände gewöhnt, aber so etwas Schlimmes gab es hier noch nie“, sagt Klostermann, der seit 25 Jahren in Australien lebt. „Der Klimawandel hinterlässt eindeutig seine Spuren.“

Australiens Premierminister Scott Morrison verteidigte bei einer Pressekonferenz in Sydney seine Klima-Politik. Er nehme die Erderwärmung ernst, wolle seine Politik aber nicht auf Kosten der Wirtschaft ändern, so der Premier. Morrison ist ein Befürworter der Kohleindustrie und steht für sein Krisenmanagement in der Kritik. Bei einem Ortsbesuch in Cobargo in New South Wales erlebte er laut der Nachrichtenagentur AAP am Donnerstag den Ärger der Bewohner in der Brandregion. Morrison wurde demnach beschimpft: „Hier unten bekommst du keine Stimmen, Kumpel. Du bist ein Idiot.“