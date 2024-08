Streaming Immer neues Liebesdrama: „Emily in Paris“ geht weiter

Serien-Macher Darren Star will in den neuen Folgen der oft als unrealistisch und romantisierend kritisierten Serie nun auch bewusst mehr Alltag zeigen. Erste Fotos verraten bereits, dass Emily erstmals auch den Winter in Paris erleben wird - natürlich in nicht weniger extravaganten Outfits als in den vorherigen Staffeln. Wozu hätten Co-Produzentin Collins und Stylistin Marylin Fitoussi sonst mehr als 80 Looks zusammengestellt?