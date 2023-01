Dschungelcamp 2023 : Sexuelle Übergriffe in Hollywood haben Jana traumatisiert

Foto: RTL / Stefan Thoyah

Hollywood, die Traumfabrik ist das Ziel vieler Schauspieler, einst auch von Jana „Urkraft“ Pallaske. Doch die Dschungelcamp-Kandidatin berichtet jetzt bei RTL von schlimmen Erfahrungen in Los Angeles.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Thema: Dschungelcamp

In Deutschland ist Jana „Urkraft“ Pallaske vor allem durch ihre Rolle in der Komödie „Fack ju Göhte“ bekannt. In dem Film mit Elyas M’Barek spielte sie eine Barkeeperin in einer Tabledance-Bar. Die IBES-Teilnehmerin hat aber auch in Hollywood filme gedreht. Ihre Erfahrungen dort haben sie aber traumatisiert. Im Dschungelcamp erzählt sie jetzt von ihren Erlebnissen.

Dschungelcamp-Kandidatin Jana Pallaske: Eine Trennung führt sie nach Hollywood.

Mit Anfang 20 war von Naturverbundenheit und „Urkraft“ bei Jana Pallaske noch keine Rede – im Gegenteil. Die 1979 geborene Schauspielern lebte zu der Zeit offenbar ein wildes Leben. Mit ihrem damaligen Freund hatte sie eine Punkrockband und kurze Haare. Doch die Beziehung ging in die Brüche. „Das für mich ein Zusammenbruch von vielen Dingen – als wenn ein Circle zu Ende ist“, sagt sie im Dschungelcamp.

Foto: RTL 14 Bilder Dschungelcamp 2023 Kandidaten: Wer ist raus, wer ist noch dabei? (Bildergalerie)

In diesen Filmen hat Jana Pallaske mitgespielt (Auswahl):

Die Hexenprinzessin

Fack ju Göthe 1 bis 3

Snowblind

Inglourious Basterds

Männerherzen

Danach hat sie angefangen, viele Filme zu drehen und ihr Weg führte sie dabei auch in die USA und nach Los Angeles. Doch statt großer Traumfabrik haben sie die Erfahrungen dort traumatisiert. Im IBES-Camp erzählt Jana „Urkraft“ von schlimmen Zuständen. “Es gab einfach permanent sexuelle Übergriffe. Das war so gang und gäbe, das wurde so ganz klar verlangt“, sagt sie. In Deutschland gebe es dies auch, allerdings nicht so stark wie in den USA. „Ich bin fast verzweifelt an diesem dreckigen Geschäft voller Menschen, die ihre Macht missbrauchen“, so Jana Pallaske.

Dschungelcamp 2023: Jana Pallaske sucht Heilung in der Natur

Sie habe dann schnell gemerkt, dass die dafür ihre Seele nicht verkaufen wolle und stattdessen ihr Heil in der Natur gesucht, die sie schon einige Jahre zuvor für sich entdeckt habe. “Man sagt ja auch: die Wiege der Natur. Das fühlt man ja auch jetzt hier, wie in einer Wiege, wie in einer Umarmung von einer Mutter“, erzählt Jana „Urkraft“ Pallaske den anderen Dschungelcamp-Teilnehmern und mehr noch: “Im Dschungel habe ich dann meine Rüstung Stück für Stück abgelegt und spürte, wie meine Flügel wieder ausgebreitet wurden, wie ich mich wieder getraut habe, in meine weibliche Kraft zu treten.“