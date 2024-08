IBES Unfall, Krebs, Herzinfarkt – diese Dschungelcamp-Stars sind bereits gestorben

Günther Kaufmann war vor allem in den 1970er Jahren ein gefeierter Schauspieler. Er spielte damals vor allem in Werken von Rainer Werner Fassbinder mit, später folgten auch Auftritte in TV-Sendung wie „Derrick“ oder „Der Alte“. Doch das Leben von Günther Kaufmann nahm plötzlich eine filmreife Wendung. 2001 gestand er einen Mord an einem Steuerberater, den er nie begannen hatte – aus Liebe zu seiner krebskranken Frau, sagte er später. Denn diese hatte die eigentlichen Täter zu dem Mord angestiftet. 2005 folgte schließlich der Freispruch für Günther Kaufmann und er kehrte in die Schauspielszene zurück. 2012 folgte mit der Verkörperung des „schrecklichen Sven“ in den Wicki-Filmen vom Michael Bully Herbig eine seiner Lieblingsrollen. Zuvor nahm Günther Kaufmann am Dschungelcamp teil: 2009 in der 4. Staffel. Für ihn reichte es zu Platz 6. Mit 64 Jahren verstarb Günther Kaufmann im Jahr 2012 an den Folgen eines Herzinfarkts.